تطورات جديدة بشأن مفاوضات القادسية السعودي مع أوباميانج

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، تطورات مفاوضات القادسية، مع اللاعب الجابوني بيير أيمريك أوباميانج، مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي، الذي يرغب في ضمه بالميركاتو الصيفي القادم.

وتنطلق فترة الانتقالات الصيفية داخل المملكة العربية السعودية يوم 18 يوليو الجاري، ويستمر حتى 2 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن يكون صيف ناري على جميع الأصعدة.

وأكدت التقارير الصحفية اليوم، أن أوباميانج اختار عرض القادسية على نادي الشباب في الميركاتو الصيفي، من أجل الانضمام إليه بداية من منافسات الموسم الكروي الجديد.

وأشارت صحيفة «لوبارزيان» الفرنسية، أن القادسية قدم عرضًا ماليًا ضخم من أجل التعاقد مع المهاجم الجابوني، في الميركاتو الصيفي القادم، الذي يبدأ بعد أيام قليلة من الآن.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن القادسية قدم عقدًا لمدة موسمين للمهاجم الجابوني أوباميانج، براتب قدره 40 مليون يورو، بواقع 20 مليون يورو في الموسم الواحد، رفقة الفريق.

والجدير بالذكر أن القادسية، تمكن في وقت سابق من التعاقد مع ناتشو فيرنانديز، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، والذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا الآخيرة على ملعب ويمبلي.