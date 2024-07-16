ناقد رياضي: الوحدة السعودي يستعد لتقديم عرضًا من اجل الشناوي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أدهم الشرقاوي الناقد الرياضي، أن نادي الوحدة السعودي سوف يقدم عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، للتعاقد معه بالموسم الجديد.

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وتابع الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الخلود السعودي أنهى الاتفاق مع الأهلي بشأن استعارة المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، وسوف ينضم للمعسكر في تركيا عقب مواجهة بيراميدز بالدوري".

وأضاف أدهم الشرقاوي: "كهربا ضمن خيارات الخلود السعودي ولكن لا يوجد عروض رسمية حتى الآن، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، أصبح أقرب من الخلود عن نيوم السعودي".

واختتم الناقد الرياضي: "آخر عرض من السعودية إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك كان من الشباب السعودي في الصيف والشتاء الماضي مقابل 8 ملايين دولار، ولكن لم يتجدد مرة أخرى، ومحمد النني لا توجد معه مفاوضات من أي نادي سعودي".