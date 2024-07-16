عيد عبد الملك : الزمالك أصبح فاقدًا للشغف في مباريات الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن فريق الزمالك (فاقد للشغف) في المنافسة على لقب الدوري المصري، ولذلك سيقوم بتجربة عددًا من الناشئين والشباب، لكن من الصعب الدفع بهؤلاء دفعة واحدة، وكان الأفضل مشاركة لاعب أو اثنين وسط النجوم الكبار مثلما كان يحدث أيام فيريرا.

وقال عبدالملك عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فيريرا اكتشف لاعبين جيدين من قطاع الناشئين عندما شاركوا بجوار زملائهم اصحاب الخبرات، ولاعبي الزمالك فقدوا الشغف، واعتبروا أن الموسم انتهى ولن يحصدوا مركز متقدم، وجوزيه جوميز كان من الممكن أن يُقوم بإشراك لاعب واحد من القطاع في كل خط من خطوط الملعب".

وأضاف: "الزمالك بدأ الموسم بشكل سيئ، وفقد العديد من النقاط، وخسر الفريق العديد من المباريات، وترتيبه متأخر كثيرًا، والشكل الفني لا يوحي بوجود قدرة على تحقيق الانتصارات، والأفضل وجود لاعبين خبرة بجانب هؤلاء الشباب".

وأكمل: "منتخب مصر الأوليمبي قادر على التأهل من مجموعته مع إسبانيا في الأولمبياد للدور الثاني، ومنتخب اليابان في تطور واضح وقد تكون أصعب مواجهة للفراعنة، وخبرات زيزو والنني ستفرق معنا، وهم ثنائي مميز، وسيلعب محمد شحاتة والنني وابراهيم عادل وأسامة فيصل في الهجوم ومصطفى سعد وأحمد عيد في الظهير الأيمن".

وشدد على أن روح اللاعبين سوف تفرق كثيرًا مع المنتخب الأوليمبي، وايضا روجيه ميكالي الذي يعتبر من أبرز المدربين متمنيا الحفاظ عليه لأنه قادر على إخراج أجيال مميزة في الكرة المصرية.