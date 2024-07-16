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المنتخب الأوليمبي يستعد للبروفة الأخيرة أمام العراق قبل إنطلاق الأولمبياد

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ياسر رشاد - القاهرة - تدرب اليوم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم استعدادا لودية نظيره العراقي يوم الأربعاء المقبل بمدينة بوردو الفرنسية فى آخر تجاربه قبل المغادرة إلى مدينة نانت لبدء المنافسات الرسمية فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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وتضم مجموعة مصر : اسبانيا والدومنيكان وأوزبكستان.

وكان المنتخب قد أدى أولى ودياته بالتعادل مع أوكرانيا 1/1 الاحد ، وشهد تدريب الاثنين تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ، المجموعة التى بدأت ودية أوكرانيا خاضوا تدريبات استشفائية فى الجيم مع  د.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ، والمجموعة الثانية ضمت اللاعبين الذين شاركوا فى جزء من المباراة وقد خاضوا تدريبات متنوعة تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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