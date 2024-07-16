حكم مباراة الاهلي ومودرن سبورت في الدوري

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الاهلي أمام نظيره مودرن سبورت في بطولة الدوري.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره مودرن سبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي ومودرن سبورت مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

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وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الاهلي ومودرن سبورت، لحكم الساحة محمد عادل، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل وإبراهيم محمد حكم رابع.

بالإضافة إلى محمود بسيوني حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه الحكم المساعد شريف عبدالله.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.