الشناوي يرحل عن الاهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل

كشفت تقارير إعلامية أن حارس مرمى منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قرر الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مدحت شلبي عبر برنامجه على قناة ” إم بي سي”:” محمد الشناوي حارس النادي الاهلي استقر على الرحيل إلى الدوري السعودي في نهاية الموسم الجاري لخوض تجربة الاحتراف بعد تلقيه عروض مالية مغرية”.

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وتابع:” الشناوي لديه عرض من فريق الوحدة السعودي لكنه ليس العرض الوحيد وهناك عرض أو عرضين أخريين”.

واختتم:” هناك جلسة مرتقبة بين محمد الشناوي ومحمود الخطيب عقب لقاء الاهلي ومودرن سبورت من أجل الحديث حول عروض الرحيل، وأن ما سيحدث هو أن الاهلي سيقوم بالتجديد لمحمد الشناوي مع الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة”.

ويتسعد الاهلي لمواجهة نظيرة مودرن سبورت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.