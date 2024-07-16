الامارات | «فيكتوري» يتأهب للإبحار في مونديال «إكس كات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتمل في مدينة باليرمو الإيطالية غداً، وفد فريق فيكتوري استعداداً لخوض مراحل جائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة، الجولة الثانية من بطولة العالم 2024، التي تنطلق منافساتها الجمعة المقبلة.

وتتجه بوصلة (آسياد البحار) نحو إيطاليا في محطة جديدة، حيث يترأس وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي محمد الفلاحي، ويضم الوفد: عضو مجلس الإدارة خالد بن دسمال، ومدير إدارة الفيكتوري أحمد السميطي، والمتسابقين سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق «فيكتوري 7»، إضافة إلى أعضاء الطاقم الفني.

ويتطلع سفراء رياضة الإمارات في فريق فيكتوري لمواصلة التألق، وتعزيز موقف الفريق في صدارة الترتيب العام للبطولة، بعدما نجح قائدا زورق «فيكتوري 7» الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي من بلوغ قمة الترتيب برصيد 65 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن أقرب الملاحقين.

ويعمل فريق فيكتوري في موسم 2024 لإهداء نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اللقب السادس في تاريخ المشاركات في بطولة العالم «إكس كات» التي بدأت مع تأسيس البطولة التي خرجت للعالم من شواطئ الإمارات، وانضمت رسمياً للاتحاد الدولي عام 2010.

ويتطلع الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي إلى تكرار إنجازهما الكبير مع فريق فيكتوري عام 2017، وإعادة اللقب العالمي الكبير لخزائن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي حققه خمس مرات أعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2017.

وكان زورق «فيكتوري 7» قد سجل بداية ملحمية في أولى جولات بطولة العالم 2024، التي جرت أحداثها في عروس الساحل الشرقي إمارة الفجيرة، حيث جمع 65 نقطة، أهدته صدارة الترتيب بعد حلوله ثانياً في السباق الرئيس الأول (30 نقطة)، وأولاً في السباق الرئيس الثاني (35 نقطة)، ليعتلي صدارة الترتيب برصيد (65 نقطة).

يذكر أن منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) ستعود مجدداً إلى دبي في ديسمبر المقبل بمنافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الختامية لعام 2024، بعد غياب عامين 2022 و2023، وذلك خلال الفترة من السادس إلى الثامن منه.

. فريق فيكتوري يبحث عن اللقب السادس في تاريخ بطولة العالم لزوارق «إكس كات».