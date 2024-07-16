الامارات | دي ماريا: كنت أحلم باعتزال اللعب الدولي بهذه الطريقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أنخيل دي ماريا أنه كان يحلم دائماً بإنهاء مسيرته لاعباً دولياً بعد تتويجه بلقب بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024).

وتوج منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي بلقب كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه، عقب فوزه 1-صفر على منتخب كولومبيا، أول من أمس، في المباراة النهائية للمسابقة القارية التي استضافتها الولايات المتحدة.

وقال دي ماريا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وهو يبكي: «كان هذا مكتوباً، كان بهذه الطريقة.. حلمت دائماً بأننا سنفوز بكأس هذه البطولة، وأنني سأعتزل بهذه الطريقة».

وأضاف: «لدي الكثير من المشاعر الجميلة التي لا يمكن وصفها.. سأظل ممتناً للأبد لهذا الجيل الذي جعلني أحقق أشياء كنت أعتقد أنها كثيرة».

وكان أنخيل يبكي من الفرح، إذ كانت هذه هي المباراة النهائية السابعة التي يخوضها دي ماريا مع المنتخب الوطني، كما أنه توج باللقب الدولي الرابع على التوالي: كوبا أميركا 2021، وفيناليسما 2022، وكأس العالم 2022 بقطر، وبطولة كوبا أميركا 2024.

وكان دي ماريا، الذي ولد 14 فبراير 1988، يحلم دائماً بتحقيق النجاح في كرة القدم الاحترافية، لكن كل ما حققه مع المنتخب الأرجنتيني كان يصعب تخيله.

وشارك دي ماريا للمرة الأولى مع المنتخب الأرجنتيني في السادس من سبتمبر 2008 أمام باراغواي في مباراة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2010، وكانت تلك المباراة هي بداية لمسيرة استثنائية تضمنت خوضه 154 مباراة دولية على مدار 16 عاماً، ويعد دي ماريا ثالث أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب الأرجنتيني خلف ليونيل ميسي (186) وخلف خافيير ماسيكرانو (147).

وقال دي ماريا عن مسيرته: «لا يوجد أفضل من إنهاء مسيرتي بهذه الطريقة. ليس من السهل الوصول للمباريات النهائية والفوز بها. أعلم هذا لأنني خضت تجربة خسارة المباريات النهائية. والآن يحدث هذا.. في مرحلة كان يجب أن يحدث هذا».