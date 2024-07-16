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الامارات | منتخب ألعاب القوى يستعد للأولمبياد والبطولة العربية في مصر

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخضع المنتخب الوطني لألعاب القوى لمعسكر تدريبي خارجي في مصر، يستمر حتى 13 أغسطس المقبل، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، أبرزها أولمبياد باريس 2024، والبطولة العربية للناشئين المقررة في خلال سبتمبر المقبل.

ويتألف المنتخب من 13 لاعباً ولاعبة، هم: سالم المقبالي، محمد عادل، سلمى المري، اليازية طارق، حسن طالب، أحمد السعدي، حمدان الدباني، أحمد الكعبي، عبدالعزيز عيد، مريم كريم، مريم الفارسي، سليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين.

ويرافق المنتخب الجهاز الإداري المكون من جميلة عبدالرحمن وأحلام مبارك، بجانب الجهاز الفني الذي يضم بلال النوبي، وحكيم طاجودين، وحسن عبدالجواد. كما يستعد منتخب المسافات للسفر إلى إثيوبيا في 20 الجاري لإقامة معسكر إعداد، ويضم أربعة لاعبين، هم: حمد صالح، ومكتوم أمين، وعبداللطيف إسماعيل، ومايد الكعبي، بالإضافة إلى المدرب محمد النويري.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية علي حسن غزوان، توفير أفضل الظروف للمشاركات الخارجية، وتنظيم معسكرات إعداد مثالية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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