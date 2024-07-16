أرقام سلمان الفرج بعد اقتراب رحيله عن صفوف الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن سلمان الفرج لاعب الهلال من الحصول على 8 ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين ، بجانب 5 ألقاب في بطولة كأس الملك؛ بالإضافة إلى 3 بطولات في السوبر السعودي، ومثلهم في كأس ولي العهد.



وحصل اللاعب على بطولة دوري أبطال آسيا مع الهلال في مناسبتين مختلفتين، الأولى موسم (2018-2019)، والمرة الثانية في موسم (2020-2021).

خاض سلمان الفرج، مع نادي الهلال في جميع المسابقات 387 مباراة، بعدد 28984 دقيقة لعب، حيث سجل 25 هدفًا وساهم في صناعة 39 هدفًا.



عروض ترغب في الحصول على خدمات سلمان الفرج

تلقى الفرج عرضًا أخر من النادي الأهلي، لكن الحديث بشأن هذا العرض لم يستمر طويلًا في ظل الخلاف بين الطرفين حول القيمة المالية الخاصة بعقد اللاعب.

وعلى الجانب الآخر، يرغب نادي القادسية في التعاقد مع سلمان الفرج خلال الموسم الجديد، في ظل سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بشكل قوي.

وأوضحت بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي "نيوم" الصاعد حديثا في دوري "يلو" للدرجة الأولى، يرغب بقوة في التعاقد مع سلمان الفرج خلال الصيف الجاري.