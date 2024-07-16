رسالة مورينيو الغامضة تثير الجدل بعد تتويج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح منتخب إسبانيا يمتلك، الرقم القياسي بعدد الألقاب في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024 "، بعد أن حصد اللقب من قبل في نسخة 1964، 2008، 2012.



وتوج منتخب إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره منتخب إنجلترا ، في نهائي على ملعب برلين الأولمبي.

رسالة مورينيو



كتب جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": "إلى القائد الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024 ناتشو فيرنانديز والقائد الفائز باليورو ألفارو موراتا".

وأضاف: "تهانينا لهما وللمدرب الذي منحهم أول ظهور عندما كانوا أطفالا في الأكاديمية.. إنه نفس المدرب الذي لم يفهم أن داني كارفاخال كان أيضا معهم في ذلك الوقت".

وأكمل: "تهانينا للسيد دي لا فوينتي على العمل المذهل.. لقد فاز الفريق الأفضل!".

وكان جوزيه مورينيو من أعطى الثنائي ناتشو فيرنانديز وألفارو موراتا الفرصة الأولى مع ريال مدريد عندما كانا يلعبان في الأكاديمية.