مانشستر يونايتد يحسمها.. انتقال كامبوالا للدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - رفض كامبوالا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي شروط توقيع العقد الجديد مع فريقه مما اسفر عن اعلان رحيله رغم انه يتبقى 11 شهرا في عقده.



وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم رحيل مدافعه ويلي كامبوالا إلى صفوف فياريال الإسباني في صفقة قيمتها 9، 9 مليون جنيه إسترليني.



وكان انضمام كامبوالا، إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من سوشو، أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسية عام 2020، على عقد لمدة خمسة أعوام مع الفريق الإسباني.



ويملك مانشستر يونايتد خيار إعادة شراء اللاعب في المواسم الثلاث المقبلة ونسبة كبيرة من قيمة أي عملية بيع للاعب في المستقبل.



وشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاما في عشر مباريات بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب الهولندي إيرك تن هاج، وجاءت مشاركته الأولى في المباراة التي خسرها الفريق صفر/2 أمام ويستهام في ديسمبر الماضي.