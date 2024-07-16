شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة العراق ودياً والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمواجهة العراق ودياً غداً فى ختام استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وعكف ميكالي على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة الودية التى أقيمت أمام أوكرانيا الأحد الماضي، خاصة فى الشوط الأول الذي سيطر عليه المنافس قبل أن يتحسن أداء الفراعنة فى الشوط الثاني.

وأعرب البرازيلي ميكالي عن رضاه علي أداء لاعبيه عقب التعادل مع أوكرانيا 1 -1 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين في مدينة بوردو الفرنسية في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وقال ميكالي، "قدم لاعبونا أداءً قوياً ومنظماً أمام منتخب عنيد وقوي ومنظم وسريع، ونجحنا فى تقاسم السيطرة معه في الشوط الأول، بينما تفوقنا بشكل مطلق في الشوط الثاني أداءً ونتيجة".

وأضاف ميكالي، "النتيجة العادلة كانت فوزنا مقارنة بالفرص التي سنحت لنا معظم أوقات المباراة".

وشهدت المباراة تقدم أوكرانيا في الدقيقة 12 وتعادل البديل قطة في الدقيقة 75 بهدف رائع .

ووصلت بعثة المنتخب الأوليمبي إلى مدينة بوردو مساء الخميس الماضى، على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا ثم العراق غدا الأربعاء تحضيرا لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، ويحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم : حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي .. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع .. ومحمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط .. واحمد سيد زيزو وابراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي واحمد قطة فى الهجوم .