شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود اليوم إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، بعد معسكر قصير خاضه الفريق بمدينة بورسعيد، امتد لـ 48 ساعة فقط استعداداً لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.

وفضل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر خوض المعسكر في بورسعيد خلال تلك الفترة، لإعادة تحفيز اللاعبين من خلال تواجدهم بين جماهير الفريق البورسعيدي قبل نهاية الموسم الجاري.

ويستعد النادي المصري بقيادة مدربه علي ماهر لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الحادي والعشرين من يوليو الجاري باستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول.