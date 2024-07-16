افتتاح المؤتمر الشبابي الدولي لمنظمة AIESEC بالأقصر

ياسر رشاد - القاهرة - في نسخته الـ ٧٦ للمرة الثالثة على التوالي بمصر

افتتحت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الملتقي العالمي السنوي للشباب "AIESEC International Congress 2024" في نسخته الـ 76، للمرة الثالثة علي التوالي في مصر بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية للتبادل الشبابي الدولي (AIESEC) ،وتستمر فعالياته حتى ١٧ من يوليو الجاري.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته باختيار مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي للمرة الثالثة، مؤكداً أن ذلك يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر على الساحة الدولية، وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى، كما أشاد بجهود منظمة AIESEC في تعزيز التواصل بين الشباب من مختلف دول العالم، ونشر ثقافة السلام والتسامح، ودعم التنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية دور الشباب في بناء الحاضر والمستقبل، مشيراً إلى أنهم ثروة حقيقية لأي أمة، وقوة دافعة للتقدم والتطور.



يشارك بالمؤتمر عدد ٤٠٠ شاب وفتاة ممثلين لـ ٧٠ دولة من جميع أنحاء العالم ليمثل حدثاً بارزاً يجمع قادة عالميين محترفين في مختلف المجالات.

ويتضمن المؤتمر العديد من العروض الثقافية وورش العمل التفاعلية وحلقات نقاشية حول التحديات التي تواجه الشباب في مختلف أنحاء العالم وتسليط الضوء علي دور الشباب البارز في تحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى زيارات للمعالم الأثرية والسياحية في محافظة الأقصر.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والإبتكار والتبادل الشبابي والثقافي، مما يمهد الطريق لمناقشات وتطورات رائدة، ويتميز المؤتمر الدولي 2024، الذي يقام على خلفية رائعة وتاريخية في الأقصر، بسلسلة من الجلسات وورش العمل والحوارات التي تتناول القضايا الحيوية والحلول المبتكرة في مختلف المجالات ،سيحظى المشاركون من جميع أنحاء العالم فرصة الانخراط في مناقشات هادفة وتبادل الأفكار واستكشاف فرص التعاون.

ويؤكد المؤتمر هذا العام على أهمية التراث الثقافي ودوره في تشكيل المستقبل مع معالم الأقصر القديمة وثقافتها النابضة بالحياة، من المتوقع أن يكتسب الحضور تقديراً أعمق للتقاطع بين التاريخ والحداثة.

حضر حفل الافتتاح شخصيات بارزة من مجالات الأكاديمية والصناعة والحكومة، مما يبرز الروح التعاونية والنطاق الدولي للحدث يستمر المؤتمر لمدة ثمانية أيام، مقدماً منصة ديناميكية للتعلم والانغماس الثقافي.



