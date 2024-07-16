تشكيل الأهلي المتوقع أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني مارسيل كولر على تشكيل الأهلي الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد مودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني (أو خالد عبد الفتاح)، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات (أو رضا سليم)

الهجوم: وسام أبو علي

يدخل الأهلي المباراة بقيادة المدير الفني مارسيل كولر بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، من أجل مواصلة التقدم بقوة نحو لقب الدوري، مستغلا الحالة المعنوية الجيدة لدى اللاعبين بعد الفوز على بيراميدز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، حصدها من 24 مباراة حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 3 وتعرض للهزيمة في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الحاصلة على حقوق بث الدوري هذا الموسم.