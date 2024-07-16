برنامج إعداد بدني شامل لتأهيل ناشئي المقاولون العرب للموسم الرياضي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار الاستعداد للموسم الجديد، يعمل قطاع ناشئي المقاولون العرب بقيادة الكابتن يسري عبد الغني على تطوير الجاهزية البدنية لناشئي فرق القطاع تحت إشراف الجهاز الفني المتميز.

بدأت هذه الجهود في اليوم الثالث من الأسبوع الأول للمرحلة التحضيرية، حيث قام الطاقم الفني بتنفيذ برنامج إعداد بدني شامل تحت إشراف الكابتن محمد عبد العزيز "زيزو"، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، وتنفيذ الدكتور محمد سعيد، مخطط أحمال قطاع الناشئين.

يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من التدريبات البدنية المركزة في صالة الجيم، إلى جانب تدريبات أحمال خاصة لتطوير عناصر اللياقة البدنية الأساسية، يهدف هذا البرنامج الشامل إلى إعداد لاعبين ناشئين أكفاء قادرين على المنافسة على البطولات المختلفة.