اختبارات المقاولون العرب للكرة النسائية تتواصل لليوم الثاني على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي المقاولون العرب إجراء اختبارات الكرة النسائية لليوم الثاني على التوالي لانتقاء أفضل العناصر من اللاعبات الموهوبة، وهناك العديد من اللاعبات المميزة تم توقيعهم على استمارات للانضمام لفرق النادي.

المقاولون العرب يطلق اختبارات الكرة النسائية لاكتشاف المواهب



في خطوة هامة لتعزيز مسيرة كرة القدم النسائية في مصر، أطلق نادي المقاولون العرب الجمعة الماضية أولى اختبارات الكرة النسائية للموسم الرياضي المقبل 2024-2025. لجميع المراحل السنية للفرق الرياضية المختلفة بالنادي ٠ تهدف الاختبارات إلى اكتشاف المواهب الكروية وإتاحة الفرصة أمام اللاعبات للتنافس على الانضمام إلى فرق النادي.

أقيمت اليوم الاختبارات على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي في مدينة نصر بالقاهرة. وستستمر على مدار يومين، حيث ستقام في تمام الساعة 4:00 مساءً يومي الأحد 14 يوليو والثلاثاء 16 يوليو 2024

وأكد مجدي مصطفى، المشرف على الكرة النسائية بالنادي، على أهمية هذه الاختبارات في إتاحة الفرصة أكثر من مرة لكل لاعبة للظهور بأفضل مستوياتها والتنافس للانضمام لفرق النادي.

جدير بالذكر أن هذه الاختبارات تقام مجانًا دون أي مقابل مادي، في إطار جهود النادي لدعم وتطوير كرة القدم النسائية.

