أزمة في منتخب مصر الأوليمبي بسبب نجم الاهلي

أثار أحمد نبيل كوكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أزمة في منتخب مصر الأوليمبي، وذلك قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.

وكشف ياسر عبد العزيز، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأوليمبي عن تعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.

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وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية: “إصابة أحمد نبيل كوكا في منطقة وجه القدم، ومن المقرر أن يخضع اللاعب بتأهيل لمدة يوم أو يومين والأمور ستكون أفضل”.

وأضاف: “محمد النني وأحمد سيد زيزو أسماء كبيرة ولاعبين مميزين وعلى خلق، يقومون بعمل جلسات إيجابية مع لاعبي المنتخب الأوليمبي، وهما محبوبين من الجهاز الفني واللاعبين”.

واختتم: “المدير الفني للمنتخب الأوليمبي روجيرو ميكالي، مدرب مميز ومتخصص ولديه قدرة كبيرة على توظيف اللاعبين، ويمتلك فكر محتلف، ويحب عمله”.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومنيكان.