فيفا يصدم الزمالك في قضية بوطيب

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” صدمة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ وذلك فيما يخص قضية المغربي خالد بوطيب، وذلك رغم توصل مسئولو الزمالك إلى حل في تسوية مستحقات النجم المغربي.

وأعلن مسئولو الزمالك في الأيام الماضية التوصل إلى حل في قضية خالد أبو طيب بدفع مبلغ كبير من الغرامة المستحقة له، مع الاتفاق على تقسيط باقي الغرامة.

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وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في آخر تحديث له على أن نادي الزمالك لم يغلق ملف قضية خالد بوطيب، وأنه ما زال موقوفًا لثلاث فترات قيد جديدة.

وأكد بيان الفيفا الأخير على أن نادي الزمالك ما زال موقوفًا من القيد لثلاث فترات جديدة بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب وروي أجواش مساعد جوسفالدو فيريرا.

وكان نادي الزمالك قد حصل على الرخصة الإفريقية وفقًا لبيان الكاف الأخير، وهو الأمر الذي يمكنه من المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.