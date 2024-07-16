شكرا لقرائتكم خبر عن عبير عبد الرحمن: مكالمة أعلنت تتويجى بالميداليات الأوليمبية وخدت حقى بأثر رجعى والان مع تفاصيل الخبر

ترى عبير عبد الرحمن بطلة مصر الأوليمبية السابقة أن البعثة المصرية فى أولمبياد باريس تستطيع التتويج بعشر ميداليات بفضل الدعم الكبير الذى تلاقيه من الدولة المصرية.

وقالت عبير عبد الرحمن فى مداخلة هاتفية لبرنامج يا حلو صبح نهارنا أون عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "حابة أقول لبعثة مصر فى أولمبياد باريس ربنا معاكم مستنين منكم 10 ميداليات، شوفت ليكم دعم وتأهيل وإعداد ومساندة من كل المسئولين عن الرياضة فى مصر".

وعن لحظة تتويجها بميداليتين قالت عبير عبد الرحمن: "عرفت بفوزى بالميداليات الأولمبية بمكالمة هاتفية الأولى بعد 5 سنين والثانية بعد 8 سنين ومعرفش ليه وقتها ما كنش فيه قرار سريع بصعودى لمنصة التتويج بعد ثبوت تعاطى أصحاب المراكز الأولى المنشطات، خدت حقى بأثر رجعى ومبسوطة وراضية بنصيبى اللى حصل كان إعجاز وواقعة فريدة بمعنى الكلمة".

وتضيف بطلة مصر فى رفع الأثقال: "شعور صعب كان نفسى أصعد لمنصة التتويج وفرق معايا جدا، على الأقل ما كنتش هعتزل بدرى واتعرضت لظلم إعلامى كبير، ومش مشكلتى إنى بلعب بنزاهة وعمري ما اخدت حتى فيتامين".

وأضافت عبير عبد الرحمن: "مدربى الراحل كابتن رمضان هو سبب تألقى وطبعا أبويا كان الداعم الأكبر فى رحلتى، كنت برجع أعيط من قوة التمرين كان بيساندنى ويقولى لازم تكملى".

واختتمت بطلة مصر حديثها قائلة: "بقول لولادى ولكل بطل فى مصر كمل وحارب على هدفك واتعب وأعمل أقصى ما عندك ربنا هيكرمك وبلاش تقصير مهما حصل فى رحلتك".

وتعد عبير عبد الرحمن أول فتاة مصرية تحقق ميدالية أولمبية وأول مصرية أيضا تفوز بميداليتين فى دورتين أولمبيتين وأول مصرية لا تقف على منصة التتويج فى الأولمبياد رغم حصولها على ميداليتين.

عبير عبد الرحمن احتلت المركز الخامس فى أولمبياد بكين عام 2008 وزن 69 كيلو، لكن بعد ثبوت تعاطي صاحبتي المركز الأول والثالث للمنشطات صعدت للمركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية، وفي أولمبياد لندن 2012 شاركت في وزن 75 كيلو وكانت أيضًا المركز الخامس قبل ثبوت تعاطي صاحبات المراكز الثلاثة الأولى للمنشطات لتصعد للمركز الثاني وتنال الميدالية الفضية، لذلك لم تقف على منصة التتويج وتسلمت الميداليتين بعد ذلك.

يذكر أن برنامج يا حلو صبح نهارنا أون من تقديم محمد منير وأميرة أسامة وإسراء سعد ورئيس التحرير عمرو حجاج وإعداد لبنى عبد الله وإيمان جمال، ويذاع يومياً من الأحد للخميس عبر راديو أون سبورت إف إم من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة.