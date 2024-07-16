شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد على رأس 9 غائبين عن مباراة الأهلى ومودرن سبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

وشهدت قائمة الأهلى لمباراة مودرن سبورت 9 غيابات عن الفريق الأحمر، وضمت كلًا من: "محمود متولي ومحمد الضاوي "كريستو"، ومصطفى مخلوف لأسباب فنية، وعلي معلول، وعبد القادر والسولية وعمر كمال للإصابة، وحمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا؛ بسبب المشاركة فى أولمبياد باريس 2024".

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي.

في خط الدفاع: كريم فؤاد – محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – كريم نيدفيد – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: وسام أبو علي – رضا سليم – بيرسي تاو – محمود كهربا.

فاز الأهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدورى فيما فاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.