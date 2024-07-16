شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش بمشاركة 4 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات الدور نصف النهائى ببطولة العالم لناشئى الاسكواش، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجارى، وتستمر المنافسات حتى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء.

وكان 4 لاعبين مصريين قد تأهلوا إلى نصف النهائي وهم، محمد زكريا، أمينة عرفي، فيروز أبو الخير ونادين الحمامي.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي..

ـ محمد زكريا والهندي شوريا باوا

ـ أمينة عرفي ونادين الحمامي

ـ فيروز أبو الخير والأمريكية كارولينا فوتس

وتحمل البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن آخر نسختين، بينما كان البطل المصري الصاعد محمد زكريا قد حصد وصافة بطولة الناشئين بالنسخة الماضية.