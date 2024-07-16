شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الدورى المصرى أعلى قيمة سوقية فى شمال أفريقيا.. والأهلى الأغلى والان مع تفاصيل الخبر

يتربع الدورى المصرى على قائمة أعلى الدوريات العربية لدول شمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية، بفارق كبير عن أقرب منافسيه من باقى الدوريات، بفضل ارتفاع القيمة السوقية لأندية ولاعبى الدورى المصرى، مقارنة بباقى الدوريات العربية فى القارة السمراء.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص فى الإحصائيات والأرقام، فإن القيمة السوقية للدورى المصرى بلغت 177.23 مليون يورو بفارق قرابة 70 مليون يورو عن الدورى المغربى أقرب منافسيه فى قائمة الأعلى فى القيمة السوقية بالدوريات العربية فى قارة أفريقيا.

فيما يتربع الأهلي على قمة أغلى الأندية العربية داخل قارة أفريقيا بقيمة 32.55 مليون يورو، ثم الترجي التونسي في المركز الثاني بقيمة 20.45 مليون يورو وبيراميدز في المركز الثالث بقيمة 20.20 مليون يورو، والزمالك في المركز الرابع بقيمة 18.75 مليون يورو.





وجاءت القيمة السوقية لأبرز 4 دوريات عربية في قارة أفريقيا وأغلى الأندية بهذه الدول كالتالي.. الدوري المصري 177.23 مليون يورو

الأهلي أعلى قيمة سوقية في مصر 32.55 مليون يورو

الدوري المغربي 108.22 مليون يورو

الرجاء أعلى قيمة سوقية في المغرب 15.77 مليون يورو

الدوري الجزائري 94.88 مليون يورو

مولودية الجزائر أعلى قيمة سوقية في المغرب 12.33 مليون يورو

الدوري التونسي 86.26 مليون يورو

الترجي أعلى قيمة سوقية في تونس 20.45 مليون يورو