شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو: تكريم الرئيس للأبطال رسالة قوية فى توقيت هام والان مع تفاصيل الخبر

حرص مرزوق على رئيس اتحاد الجودو، على توجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد استقبال وتكريم أبطال دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت مارس الماضى.

وقال مرزوق، في تصريحات خاصة، إن التكريم العظيم والاستقبال الحافل والراقي يدل على الدعم والمساندة للرياضة المصرية وتوفير كل الإمكانيات لظهور بلدنا العظيم مصر بشكل لائق.

وأضاف رئيس الاتحاد أن التكريم جاء فى وقت هام قبل الأولمبياد، ليوجه رسالة دعم لجميع الرياضيين بأن خلفهم دولة قوية ورئيس يقدر المجهود الكبير الذي يبذل لرفع علم مصر في المحافل، فشكراً دولتنا العظيمة وشكراً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالرئيس قال إن الإنجازات التي تتحقق فى الرياضة المصرية تعنى أننا نسير في الطريق الصحيح.

واختتم مرزوق أن تكريم الرئيس يجعل لدى الرياضيين إصرار وعزيمة لإكمال المسيرة بنجاح كبير.