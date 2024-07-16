شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام مودرن سبورت.. طاهر والشحات وأبو على فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام مودرن سبورت مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وسام أبو على

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت كل من

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي.

في خط الدفاع: كريم فؤاد – محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – كريم نيدفيد – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: وسام أبو علي – رضا سليم – بيرسي تاو – محمود كهربا.

وفاز الأهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.