شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب فرق الدورى المصرى قبل مباراة الأهلى ومودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره مودرن سبورت فى المباراة التى تقام فى التاسعة من مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى المصرى باستاد القاهرة الدولى.

وقبل مباراة الأهلى ومودرن يحتل فريق بيراميدز المركز الأول ويعتلى صدارة ترتيب الدورى، ويحل الأهلى في المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 22.

ويمتلك بيراميدز فى رصيده 68 نقطة جمعها من 28 مباراة خاضها الفريق، لينجح فى اعتلاء قمة الترتيب .

في المقابل يدخل مودرن سبورت المباراة محتلا المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدفا وتلقت شباكه 21.