شكرا لقرائتكم خبر عن سياسة جوزيه جوميز و"اختبار" الناشئين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل ابتعاد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، بدأ البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني في اتباع سياسة الاعتماد على عدد من اللاعبين الناشئين، على أمل اكتشاف أفضلهم فى الفترة الحالية.

جوميز في كل مباراة يقوم بتصعيد أسماء جديدة من قطاع الناشئين ويقوم بضمهم لقائمة المباراة، وكان آخرها مباراة الفارس الأبيض أمام بلدية المحلة، والتي شهدت الاعتماد على 60% من الناشئين.

سياسة جوميز والتي تهدف لاكتشاف مواهب الشباب والناشئين، إلا أنها في الحقيقة اختبار حقيقى لهؤلاء اللاعبين، لتقديم أوراق اعتمادهم للمدير الفني والجماهير البيضاء مما يستلزم تعامل خاص مع هؤلاء اللاعبين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منهم.

جوزيه جوميز بدأ مباراة بلدية المحلة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – ترافيس موتيابا، خط الهجوم: حازم أسامة – ناصر منسي – عمار ياسر، وهذا التشكيل يشهد وجود عناصر عديدة من الشباب.