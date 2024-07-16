شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن دجيش: مصر تمتلك كوادر مميزة لإدارة ملف التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن دجيش الحكم المساعد الدولى السابق وعضو لجنة الحكام الأسبق بالجبلاية، إن مصر تمتلك كوادر مميزة لإدارة ملف التحكيم.

وقال أيمن خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "أسوأ ما حدث في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، هو استقطاب خبير أجنبي لإدارة ملف التحكيم، هناك عدد كبير يستطيعون إدارة الملف والنجاح، يتقدمهم جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وجهاد جريشة وسمير عثمان".

وأضاف دجيش: "فيتور بيريرا خلال الفترة الأخيرة أكد أن هناك مباراتين فقط، آثر التحكيم سلبًا على سيرهما وتغيير النتيجة، وهذا كلام غير صحيح هناك جولة كان بها أخطاء فادحة في 5 مباريات، وهناك 15 فريقا تضرروا من أخطاء التحكيم ولابد أن تكون هناك وقفة حقيقية".

وأشار الحكم الدولي السابق: "رحلت عن لجنة الحكام بالاتحاد المصري بسبب فيتور بيريرا، ومحمد فاروق الأحق بقيادة اللجنة حاليًا حتى نهاية الموسم".

وأضاف حكم الراية السابق: "مارك كلاتنبرج كان قادرا على النجاح لو توفرت له طلباته، وفي وقت قصير كان له دور مملوس، وحاليًا اقتربت ولاية فيتور بيريرا من العامين ولم نجد أو نرى أي تطوير، ما يحدث الفترة الأخيرة ضد الكرة المصرية وليس في صالحها".

وزاد عضو لجنة الحكام الأسبق: "مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة لو أدارها حكم مصري، كنا ألغينا الدوري المصري هذا الموسم، بعد كم الكوارث التي شهدتها المباراة وسوء مستوى التحكيم، وأصغر طاقم تحكيم مصري أفضل من الطاقم الإسباني الذي أدار المباراة".