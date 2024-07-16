كريستال بالاس يستهدف ضم إيميل سميث من أرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - دخل إيميل سميث روي لاعب فريق أرسنال الإنجليزي ضمن اهتمامات نادي كريستال بالاس لضمه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصدارة اليوم أن نادي كريستال بالاس حتى الليلة الماضية لم يقدموا عرضًا رسميًا لضم اللاعب، على ان يتم تقديم العرض خلال الأيام المقبلة.

وأضافت التقارير أنه من المحتمل أن يقدم كريستال بالاس عرضه الرسمي خلال أيام، لكنه لن يصل إلى القيمة المطلوبة من آرسنال البالغة 40 مليون جنيه استرليني.

الجدير بالذكر أن اللاعب يحظى باهتمام أندية أخرى من بينها فولهام الذي يحاول أيضاً التوقيع معه في الميركاتو الصيفي الجاري.