سموحة ثالث الدورى فى التنس الارضى

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فريق نادى سموحة للتنس الأرضي 12 سنة ناشئات المركز الثالث في دوري الأندية الممتاز موسم 2024 وذلك بعد تصدره مجموعته بالفوز على فريق الشمس والجزيرة وصيد أكتوبر وعلى هليوبوليس الشروق بدور الثمانية والخسارة أمام فريق الأهلي في الدور قبل النهائي

ويضم الفريق اللاعبات "هيا هشام - إن سامى - رودينا عبد النبى -جودى زغلول - جودى إدريس -لجين الجوهرى -خديجة حامد - جودى مسعود -تيا شحاته - تاليا بهاء - عاليا عبد العاطى - كرمه برغوث - تالا فخرى - هنا إبراهيم - فريدة زكي - كرمة الحمراوي".

وجاء ذلك تحت قيادة الجهاز الفنى و الإدارى ويضم : المدير الفنى كابتن "عبد الرحمن السملاوى"، والمدرب العام كابتن "فؤاد فرج"، والمدير الإدارى كابتن "معتز مهدى"، والمدربين "على عبد العال، السيد العسراوى، أحمد عليوة، رضا عبد العزيز، نادر الشهاوي، مصطفى السملاوي، أحمد خيري، جيهان يحيى، أحمد الزين، آلاء مسلم، مصطفى الشهاوي"، ومدربين اللياقة "إسماعيل إبراهيم، محمد عبد المقصود" والإداريين "محمد عمر، كريمة حمدي، إسراء إبراهيم".

ولجنة التنس برئاسة الدكتور "عصام خميس"، والأعضاء المهندس "محمد متولى"، وكابتن "حاتم الشاذلي"، والمهندسة "مها الدخاخني.