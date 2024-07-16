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"البرنابيو" يستعد لحفل تقديم كيليان مبابي

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ياسر رشاد - القاهرة - يجهز تقديم لاعبه الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثا إلى صفوف الملكي بعدما أعلن النادي الإسباني التعاقد معه في الفترة الماضية.

ويستعد ريال مدريد لإقامة استقبال أسطوري للاعبه الجديد مبابي بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

وصل النجم مبابي صباح اليوم الثلاثاء إلى مقر نادي ريال مدريد من أجل الكشف الطبي قبل أن يجتازه بالفعل ويصبح مستعدا لحفل استقباله.

وكان مبابي أجرى الكشف الطبي وسط جنون جماهيره التي بدأت في التجمع حوله لإلتقاط الصور معه، والتوقيع، قبل أن يتحرك إلى المدينة لتوقيع العقود بشكل رسمي مع بيريز رئيس الملكي.

ويستقبل ملعب سانتياجو بيرنابيو الجماهير واللاعب بأفضل صورة في حفل تقديمه الذي سيبدأ في الواحدة ظهرا، بعدها يتجه اللاعب للمؤتمر الصحفي للحديث عن إنضمامه الميرنجي.
 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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