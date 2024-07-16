مبابي يوقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - وقع النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي عقود انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي ريال مديد الإسباني، في صفقة تاريخية حسمها الملكي ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

مبابي يجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد

اجتاز النجم الفرنسي كيليان مبابي الفحص الطبي في ريال مدريد، وذلك تمهيدًا لحفل تقديمه لجماهير النادي الملكي والذي سيكون يعد قليل في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وحرصت الجماهير على الالتفاف حول مبابي في محيط النادي عقب مغادرته موقع الفحوصات الطبية، وقام بالتوقيع على قصان ريال مدريد للمشجعين والتقاط الصور معهم.

وأصبح البيرنابيو جاهزًا لحفل تقديم كيليان مبابي، والذي سيتم ظهر اليوم الثلاثاء، في حضور 85 ألف مشجع وعدد من أساطير البلانكو.