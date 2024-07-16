نجم جديد يهدد الزمالك باللجوء إلى الفيفا

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة حاسمة مع السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق الأول؛ وذلك من أجل حل أزمة مستحقاته المتأخرة مع الفريق.

وكان قد هدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وذلك في حالة لم يحصل على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك.

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وسبق وأن أمهل نداي إدارة نادي الزمالك من أجل سداد مستحقاته المتأخرة، حيث تم صرف جزء منها، ولكن انتهت المهلة، ولم يسدد مسئولو الأبيض كامل مستحقات اللاعب.

ومن المقرر أن يصل نداي ووكيله إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، وذلك من أجل عقد جلسة مع مسئولي الزمالك من أجل التوصل إلى حل جذري لأزمة اللاعب مع الأبيض، أو بالرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن نداي كان قد هدد مسئولو الزمالك بالتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في حال لم يحصل على مستحقاته المتأخرة لدى الأبيض.

ويعاني الزمالك حاليًا من إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب وروي أجواش مساعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق.