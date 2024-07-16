قرار صادم من الاهلي مع علي معلول

كشف الإعلامي أمير هشام عن قرار جديد صادم من النادي الاهلي مع علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك فيما يخص راتبه الجديد بعد إصابته.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية خلال الفترة الماضية، ويستعد للعودة إلى الملاعب في الوقت الحالي بإجراء تدريبات تأهيلية.

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وقال أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: “مسئولو الاهلي قرروا خفض راتب على معلول مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، ليصبح مليون و100 الف دولار في الموسم الواحد، بدلًا من مليون و400 الف دولار التي يحصل عليها اللاعب في الموسم الواحد”.

وأضاف: “إصابة علي معلول كانت صعبة وحدثت في وقت صعب في منتصف الموسم، وهناك إتجاه داخل النادي الاهلي لتقليل راتب اللاعب بسبب كبر سنه وتوقعات بقلة مردوده الفني بعد الإصابة التي تعرض لها الفترة الأخيرة”.

واختتم: “ليس هناك وقت محدد لعودة علي معلول، ولكن اللاعب يخوض تدريباته تأهيلية في الوقت الحالي، ويسير بخطى جيدة في سبيل العودة إلى الملاعب مرة أخرى”.