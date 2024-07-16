نجم الإسماعيلي أول خيارات الاهلي المحلية في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي أمير هشام عن موافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي

على التعاقد مع عمر الساعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “عمر الساعي هو الخيار الأول المحلي للنادي الاهلي في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بناءًا على طلب من السويسري مارسيل كولر”.

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وأضاف: “هناك تواصل بين محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ونصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي، وبالتأكيد حدث استفسار بشأن موقفهم من رحيل عمر الساعي إلى الأهلي بنهاية الموسم الجاري”.

واختتم: “إدارة الإسماعيلي منفتحة في الوقت الحالي على رحيل الثنائي عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي، خاصة وأنهما الأعلى سعرًا بالنادي؛ وذلك من أجل المساهمة في حل الأزمة المالية بالنادي”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت في تمام التاسعة مساءً، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.