بيراميدز يضع شرطًا لرحيل نجم الفريق إلى الزمالك

وضع مسئولو نادي بيراميدز شرطًا من أجل الموافقة على رحيل مصطفى فتحي إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: “نادي بيراميدز اشترط حصوله على لقب الدوري المصري الممتاز قبل الموافقة على رحيل مصطفى فتحي إلى نادي الزمالك بالموسم الجديد”.

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وأضاف: “مصطفى فتحي لديه رغبة كبيرة في العودة إلى الزمالك، والأبيض لديه رغبة أيضًا في عودة اللاعب، ولكن مسئولي بيراميدز اشترطوا التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي من أجل الموافقة على رحيله”.

واختتم: “قد يكون هناك اتجاه لإجراء صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بنهاية الموسم الجاري من اجل إتمام صفقة مصطفى فتحي”.

وكان الزمالك قد تعثر أمس أمام بلدية المحلة، حيث تعادل الفريقان سلبيًا من دون أهداف، ليفقد الفريق الأبيض فرصة المنافسة رسميًا على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.