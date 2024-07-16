نجم زد يشعل الصراع بين الزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي مدت شلبي عن دخول مسئولي الزمالك وبيراميدز في صراع من أجل ضم عبد الرحمن البانوبي نجم فريق زد، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “مسئولو الزمالك فتحوا خطًا من المفاوضات مع عبد الرحمن البانوبي من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك مع اقتراب الفريق من حل أزمة خالد بوطيب بتسديد جزء من الغرامة الخاصة به لدى نادي الزمالك.

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وأضاف: “نادي بيراميدز دخل أيضًا في الصفقة والمدرب الكرواتي للفريق السماوي أبدى موافقته على ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي القادم”.

وأكمل: “نادي زد منفتح على بيع اللاعب، خصوصًا وأنه انضم للفريق مقابل 15 مليون جنيه، ويتبقى له موسمان مع الفريق، ومن الممكن أن يحققوا مكسب مادي من وراء تلك الصفقة”.

من جهة أخرى وضع مسئولو نادي بيراميدز شرطًا بحصوله على لقب الدوري المصري الممتاز قبل الموافقة على رحيل مصطفى فتحي إلى نادي الزمالك بالموسم الجديد”.