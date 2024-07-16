تغطية خاصة.. حفل تقديم ريال مدريد لمبابي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام نستعرض خلال السطور التالية تغطية خاصة لحفل تقديم نادي ريال مدريد الإسباني للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وكان ريال مدريد قد أنهى مسلسل انضمام كيليان مبابي لصفوفه في يونيو الماضي بالتعاقد معه لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

صاحب الـ 25 عامًا كان قد ودّع مؤخرًا منافسات يورو2024 مع منتخب بلاده من دور نصف النهائي.

وإليكم تغطية مباشرة للكواليس وحفل التقديم:

10:45: وصل النجم الفرنسي لمقر توقيع الكشف الطبي عليه قبل التوجه لحفل تقديمه وسط تواجد إعلامي وجماهيري كبير.

11:15: أنهى مبابي الكشف الطبي ويتوجه إلى ملعب سنتياجو برنابيو؛ حيث حفل تقديمه

12:00 ـ وصل النجم الفرنسي إلى مقر نادي ريال مدريد لتوقيع عقود الانتقال رسميًا مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وتواجد مبابي بجانب خزانة ملابسه بنادي ريال مدريد كما تفقد مرافق النادي قبل توقيع العقود.



وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ملعب سنتياجو برنابيو سيمتلأ بمقدار سعته الإجمالية؛ حيث بيعت 80 ألف تذكرة للجماهير.

وأوضحت التقارير ذاتها في وقت سابق أن رئيس نادي ريال مدريد يجهز لحفل ضخم لتقديم اللاعب الفرنسي الدولي.