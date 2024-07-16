المنتخب الأولمبي يكشف طبيعة إصابة كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي، ياسر عبد العزيز، عن طبيعة إصابة لاعب الأهلي أحمد نبيل "كوكا" بالمنتخب.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات للقناة الأولى مساء الإثنين:"إصابة كوكا خفيفة في وجه القدم وسيحتاج فقط ليومين تأهيل".

وأتم المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي تصريحاته بالتنويه إلى عدم وجود أي مشكلة طبية تعيق اللاعب عن المشاركة.

وكانت القرعة قد أوقعت مصر في مجموعة بالأولمبياد تضم منتخبات: الدومينيكان، أوزبكستان وإسبانيا.

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