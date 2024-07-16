شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الاهلى مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة مودرن سبورت الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

تعد مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويدير محمد عادل هذه المباراة كحكم ساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وسامي هلهل، حكم مساعد ثاني، على أن يكون إبراهيم محمد حكمًا رابعًا.

وفي غرفة تقنية الفيديو يتواجد محمود بسيوني كحكم تقنية فيديو، وشريف عبد الله حكم تقنية فيديو مساعد.

وإجمالا.. أدار محمد عادل 26 مباراة للنادى الأهلى فى وقت سابق، حقق خلالها المارد الأحمر الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 6 وتلقى هزيمة وحيدة، واحتسب محمد عادل 11 ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر واحتسب ركلتي جزاء ضده، وكانت لصالح فريق المصرى البورسعيدى والزمالك، فيما حصل لاعبو الأهلى على 38 إنذارا وطرد مرة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرتين.

وهذه هي المباراة الرابعة للأهلي بصافرة محمد عادل هذا الموسم.

المباراة الأولى كانت في أولى الجولات وفاز بها الأهلي على المصري 4-0، والثانية شهدت تعادلا سلبيا مع سموحة بلا أهداف والثالثة كانت أمام مودرن سبورت فى السوبر المحلى وفاز المارد الاحمر 4-2 .

هي أيضا المباراة الثانية للحكم مع مودرن هذا الموسم، حيث أدار فوزه على المصري 2-1 في الجولة الثامنة.