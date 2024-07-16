شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السباحة: هدفنا الوصول إلى النهائى بـ3 لاعبين فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

تحدث عماد مدبولى مدرب منتخب السباحة، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، عن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024، قائلا: نستعد لدورة باريس منذ 3 سنوات بعد طوكيو مباشرة، سافرنا أكثر من مرة إلى فرنسا كان آخرها الشهر الماضي وخضنا بطولات تأهيلية، ونأمل أن نصل إلى النهائي بـ3 سباحين وهم، ملك عبد الشافي، زياد طارق، زياد كحيل.

من جانبه قال عمرو أبو الدهب مدرب المنتخب الوطني: نتدرب طوال الموسم في الخامسة صباحاً ومرتين بعد الظهر، رغم ارتباط اللاعبين بمواعيد الجامعة، وندخل معسكرا قريباً لاستكمال هذه المسيرة.

وتستعد المنتخبات المصرية للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام فى الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس بفرنسا.

وبدأت مصر تحقيق الميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية عام 1928 بأمستردام بمشاركة المنتخبات المصرية، والتى شاركت بعدة ألعاب، منها رفع الأثقال، وعلى رأس هذا المنتخب اللاعب السيد نصير، والذى كان يبلغ من العمر 23 عاما.

وتعد هذه الدورة أول ظهور للسيد نصير ونجح في تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية برقم 355.5 برفع 100 ضغط و110 خطف و147.5 نتر، ليكون أول مصرى وأفريقى وعربى يفوز بميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية.