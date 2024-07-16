شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الداخلية يتحدث عن تعادل الزمالك والبلدية ويكشف استعداداته للفريق للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

أكد عيد مرازيق المدير الفني لفريق الداخلية، أن تكدس المباريات أثر سلبًا على عدد كبير من أندية الدوري الممتاز، وخاصة القطبين بعد انتهاء مشوارهما الإفريقي، والعودة لخوض المباريات المحلية في بطولة الدوري العام.

وقال عيد مرازيق خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "أرى أن الزمالك متأثر بالطبع بغياب العديد من لاعبيه لاسباب مختلفة، ولكن كان الأهم للزمالك الموسم الحالي هو ضمان المشاركة الإفريقية، ونجح بالطبع في ذلك وضمن مشاركته في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل".

وأشار مدرب الداخلية: "نستعد حاليًا لمواجهة فريق الزمالك يوم الأحد المقبل 21 يوليو، ونأمل أن نحقق نتيجة جيدة ونعمل على تعويض الغيابات بفريقنا، وندخل مباراة الفارس الأبيض وأعيننا على الثلاث نقاط، حتى نبتعد نسبيًا عن منطقة الخطر في الدوري الممتاز".