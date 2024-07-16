شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: الاهتمام بالسلوك الرياضى أهم رسالة من الرئيس للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن أن أهم رسائل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس للاعبين، هي الاهتمام بالسلوك الرياضى بعيداً عن المنافسة فى المباريات.

وقال ياسر إدريس خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت اف آم على موجات 93.7: من أهم رسائل فخامة الرئيس السلوك الرياضى للاعبين، واستبعاد شهد سعيد من الأولمبياد جاء بقرار مستند على تقرير الحكم فى الواقعة.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية إلى أن المنافسات فى البطولات العالمية تختلف عن المنافسات فى الأولمبيا، بسبب التخصص حيث هناك بعض المنافسات لا تتواجد فى الأولمبياد مثل رياضة السباحة 50 متر الحرة وليس الفراشة وهذا ينطبق على جميع الألعاب، مضيفاً أن فريدة عثمان تأخرت عن المشاركة فى الأولمبياد على 2 من المئة فقط رغم المنافسة على ميداليات عالمية.

وأوضح ياسر إدريس: البعثة المصرية تضم 148 لاعب ولاعبة عقب استبعاد شهد سعيد من الدراجات، وجاء ذلك القرار عقب الاستناد إلى تقرير الحكم بحدوث دفع لزميلتها عمدا وقرار الإيقاف المحلى وهذه اللائحة مستنده إلى لائحة الاتحاد الدولى لذلك اتخذت قرار الاستبعاد، قبل ذلك لم أكن أعلم شئ وشاهدت الفيديو مثل الآخرين.