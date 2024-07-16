شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب كوكا عن ودية المنتخب الأولمبى والعراق.. وتجهيزه لمواجهة الدومينيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن المباراة الودية لمنتخب مصر الأولمبى أمام العراق المقرر لها غدا الأربعاء، خلال معسكر الفراعنة المقام حاليا فى مدينة بوردو الفرنسية استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

ويعانى كوكا من إصابة بسيطة فى وجه القدم ، ويحتاج للتأهيل لمدة 3 أيام وتجرى محاولات لتجهيزه لمواجهة الدومينيكان يوم 24 يوليو الجارى فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد باريس.

ويختتم منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمواجهة العراق ودياً غداً فى ختام استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.



وعكف ميكالي على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة الودية التى أقيمت أمام أوكرانيا الأحد الماضي، خاصة فى الشوط الأول الذي سيطر عليه المنافس قبل أن يتحسن أداء الفراعنة فى الشوط الثاني.

وأعرب البرازيلي ميكالي عن رضاه علي أداء لاعبيه عقب التعادل مع أوكرانيا 1 -1 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين في مدينة بوردو الفرنسية في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وقال ميكالي، "قدم لاعبونا أداءً قوياً ومنظماً أمام منتخب عنيد وقوي ومنظم وسريع، ونجحنا فى تقاسم السيطرة معه في الشوط الأول، بينما تفوقنا بشكل مطلق في الشوط الثاني أداءً ونتيجة".