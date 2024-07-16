شكرا لقرائتكم خبر عن أقامها الإغريق لأول مرة وشهدت طقوساً وثنية.. ما لا تعرفه عن الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر دورة الألعاب الأولمبية هي أكبر وأهم حدث رياضى على مدار العالم، يقام كل 4 سنوات بمشاركة أكبر عدد من اللاعبين، بدأت بنسختها الحديثة عام 1896 وتطورت على مدار تلك السنوات، وأقيمت أول دورة ألعاب أولمبية فى 6 أبريل عام 1896.

وتتجه أنظار العالم صوب العاصمة الفرنسية باريس يوم 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل لمتابعة الحدث الرياضي الضخم حيث تتجدد المنافسة بين أبطال الرياضة في مختلف الألعاب من جحميع أنحاء العالم في دورة الألعاب الأولمبية.

1ـ أول من أقام الألعاب الأولمبية القديمة هم الأغريق وكانت تجمع بين الرياضة وطقوس العبادة الوثنية.



2ـ أقيمت دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى فى التاريخ بالقرن الثامن قبل الميلاد واستمرت حتى القرن الرابع الميلادى.



3ـ كانت تقام كل 4 سنوات بمدينة أولمبيا باليونان.



4ـ كانت الأولمبياد القديمة تتمثل فى سباق واحد وهو الجرى بطول الملعب وكانت مسافته 192 متراً و27 سنتيمتراً.



5ـ أول فائز أولمبى هو كوربوس الذى كان طاهياً من ولاية إيلليس.



6ـ توقفت دورة الألعاب الأولمبية فى نهاية القرن الرابع الميلادى بعد أن تولى الرومان على السلطة فى اليونان وأمر الإمبراطور ثيودوسيوس بمنع جميع الممارسات الوثنية وأمر بالقضاء على جميع الطوائف التى تمارس الرياضة والطقوس الوثنية وقام بتدمير جميع المعابد اليونانية.



7ـ قام البارون بيير دى كوبرتان بتأسيس الألعاب الأولمبية الحديثة عام 1896.



8ـ أقيمت الأولمبياد الحديثة عام 1896 بمدينة أثينا اليونانية بمشاركة 300 رياضى من حوالى 15 دولة تنافسوا فى 43 مسابقة ضمن 9 رياضات مختلفة.



9ـ لم تشارك النساء والفتيات بدورة الألعاب الأولمبية عام 1896، حيث إنها كانت ممنوعة عليهم.



10ـ شاركت النساء بدورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى عام 1900 فى باريس.