شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى ومودرن سبورت في الدوري قبل لقاء الليلة؟..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الثلاثاء لخوض مباراة جديدة أمام مودرن سبورت بالدوري المصري بعدما حقق فوزاً هاماً على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في أخر ظهور بالمسابقة.

تعد مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 57 هدف وتلقت شباكه 22 هدف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.