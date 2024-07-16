شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. 16 لاعبا احتياطيا فى البعثة المصرية للدورة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس في الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل بقائمة تضم 148 لاعب ولاعبة من 22 رياضة مختلفة بعد استبعاد شهد سعيد لاعبة الدراجات.

كما يشارك في الاولمبياد 16 لاعب ولاعبة بصورة احتياطية ليكون اجمالى البعثة 164 لاعب ولاعبة ، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وإفريقيا.

ويصل عدد الدوائر الأولمبية إلى 5 دوائر، بخمسة الوان مختلفة، وفى الخلفية اللون الأبيض، ويضم داخله 5 دوائر، لكل منها لون مختلف يرمز إلى إشارة محددة. وهى قارات العالم، آسيا، وأفريقيا، وأوربا، وأمريكا، وأوقيانوسيا، ويظهر على العلم الدوائر متلاحمة ومتداخلة، فى إشارة إلى تلاحم الدول والقارات خلال فترة الألعاب الأولمبية داخل القرية الأولمبية.

ويحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.