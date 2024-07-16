شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية: سحب التليفونات من اللاعبين في الأولمبياد وارد والان مع تفاصيل الخبر

كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن سحب الهواتف الشخصية من اللاعبين المتواجدين ضمن البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، أمر وارد.

وقال ياسر إدريس خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت اف آم على موجات 93.7: واصل: سارة سمير وأحمد الجندي يحملون علم مصر فى الأولمبياد عقب اعتذار محمد صلاح، وأتوقع حصد منتخب مصر الأولمبى ميدالية.

أضاف: أفكر فى سحب التليفونات من اللاعبين بسبب ضغط السوشيل ميديا.

وتستعد المنتخبات المصرية للمشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام فى الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس بفرنسا.

وبدأت مصر تحقيق الميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية عام 1928 بأمستردام بمشاركة المنتخبات المصرية، والتى شاركت بعدة ألعاب، منها رفع الأثقال، وعلى رأس هذا المنتخب اللاعب السيد نصير، والذى كان يبلغ من العمر 23 عاما.

وتعد هذه الدورة أول ظهور للسيد نصير ونجح في تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية برقم 355.5 برفع 100 ضغط و110 خطف و147.5 نتر، ليكون أول مصرى وأفريقى وعربى يفوز بميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية.