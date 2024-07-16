شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طلعت يوسف أمام الاهلى قبل لقاء الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

وطالب طلعت يوسف المدير الفني لمودرن سبورت لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة أمام حامل لقب الدوري المصري وبطل أفريقيا لضمان استمرار فريقه في المربع الذهبى للمسابقة في الأمتار الأخيرة للبطولة

ويضع طلعت يوسف أمالا عريضة على نجومه عبد الكبير الوادى وأحمد عاطف وغنام محمد ومحمد محمود لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الاهلى الليلة.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفني لمودرن سبورت لتحقيق الفوز الثانى فى مشواره التدريبى على النادى الأهلى، حيث لم يسبق أن فاز على المارد الأحمر إلا فى مناسبة واحدة خلال 27 مباراة جمعته بالقلعة الحمراء.

لعب طلعت يوسف أمام الأهلى فى 27 مباراة حقق الفوز فى مناسبة وحيدة مقابل خمسة تعادلات بواقع تعادلين مع الشرطة وتعادل مع طلائع الجيش وبتروجت وتعادل مع زعيم الثغر، بالإضافة إلى 21 هزيمة.

وكانت أكبر خسارة تلقاها طلعت يوسف من الأهلى بسداسية نظيفة عندما كان مدربا للاتحاد السكندرى بالجولة الثامنة لبطولة الدورى موسم 2005-2006.

وانتهت آخر مباراة جمعت طلعت يوسف أمام الأهلى بالخسارة بهدفين نظيفين عندما كان مديرا فنيا لفريق انبى.